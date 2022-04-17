Дочка королеви Летиції – принцеса Леонор – одягла вишиванку для візиту до центру українських біженців

Іспанська королівська сім'я з перших днів війни в Україні підтримує нашу країну.

Ще на початку березня королева Летиція направила народу України послання підтримки, одягнувши одну із традиційних блуз країни – українську вишиванку на публічний захід.

Корольова Летиція / Getty Images

А вчора, 16 квітня, вся родина - король Філіп VI, королева Летиція та двоє їхніх дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали український центр для біженців у Посуело-де-Аларкон, в Іспанії.

Іспанська королівська родина / Getty Images

Королівська сім'я оглянула об'єкти центру, керованого громадською організацією Accem та привітала сім'ї та дітей з України, які були прийняті після втечі зі своєї країни через російське вторгнення. На додаток до центру Pozuelo de Alarcón є ще три — у Барселоні, Аліканте та Малазі, останній з яких розпочав роботу 6 квітня. У центрах українцям пропонують кімнату, де вони можуть перебувати до 72 годин, де їм надають медичну допомогу, а також допомагають оформити необхідні документи, а звідти вони їдуть далі до нового тимчасового житла в Іспанії. За оцінками уряду, до Іспанії вже прибуло 110 000 українців.

Зазначимо, у рамках цього візиту у вишиванці приїхала старша дочка королівського подружжя – принцеса Леонор, майбутня королева Іспанії.

Принцеса Леонор / Getty Images

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