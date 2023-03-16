Дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI пройде військову підготовку

Королівський двір Іспанії оголосив у пресрелізі цього тижня, що 17-річна Леонор розпочне трирічну військову підготовку наприкінці цього року, щоб підготуватися до своєї майбутньої ролі глави держави. Вона перша в черзі на іспанський престол.

Принцеса Леонор з батьками / Фото: Getty Images

Леонор, також відома як її Королівська Високість принцеса Астурійська, є старшою з двох дочок короля Філіпа VI і королеви Летиції. Як перша в черзі на трон Бурбонів, вона стане верховним головнокомандувачем збройних сил Іспанії, коли її батько піде зі своєї посади або помре, повідомляє People.

Навчання королівської особи розпочнеться у серпні після того, як вона закінчить навчання в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі, де вона отримає ступінь міжнародного бакалавра. До речі, нещодавно стало відомо, що її молодша сестра інфанта Софія також навчатиметься у цьому престижному коледжі.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор візьме участь у першому році навчання у Військовій академії сухопутних військ у Сарагосі, після чого перейде до військово-морського училища, а потім закінчить навчання у Головній повітряній академії у Сантьяго-де-ла-Рібера.

У ході пресконференції у вівторок міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла про майбутню військову службу принцеси Леонор.

"Сьогодні на засіданні кабінету міністрів ми затвердили королівський указ, метою якого є структурування військової підготовки та кар'єри принцеси Леонор. Це показує, що коли настане час, у нас буде верховний головнокомандувач - жінка", - продовжила вона. "І останніми роками ми доклали великих зусиль для включення жінок до збройних сил", - заявила вона.

Принцеса Леонор та королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, таку ж підготовку проходила бельгійська принцеса Єлизавета, старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди.

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