Дочка королеви Максими показала, як відсвяткувала завершення навчання у коледжі

Середня дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра – принцеса Алексія – відсвяткувала випускний, не забувши про важливу нідерландську традицію.

Принцеса Алексія отримала диплом Міжнародного бакалаврату в Об'єднаному всесвітньому коледжі Атлантики в Уельсі.

Щоб відсвяткувати цю подію, Королівський дім поділився твітом з відео, на якому принцеса Алексія гордо піднімає національний прапор та шкільну сумку на флагштоку серед ясного блакитного неба, а потім дивиться у камеру, усміхаючись та махаючи рукою.

"Прапор майорить над палацом Huis ten Bosch! Принцеса Алексія отримала диплом Міжнародного бакалаврату в United World College of the Atlantic у четвер, 6 липня", — йдеться у підписі до повідомлення.

Відповідно до традиції підняти свою сумку вгору означає, продемонструвати важку працю під час навчання та озирнутися назад на успіхи та досягнення.

De vlag kan uit op Paleis Huis ten Bosch! Принципи Alexia heeft onrdag 6 juli haar Internationaal Baccalaureaat diploma behaald aan het United World College of the Atlantic.⁰ https://t.co/z4wI6ANM1e pic.twitter.com/Dx4ErLiEwS — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) July 10, 2023

Нагадаємо, принцеса Алексія розпочала дворічний курс навчання в UWC Atlantic у серпні 2021 року. З нею ж вступала й іспанська принцеса Леонор, яка теж нещодавно здобула диплом, а її батьки приїжджали до неї на випускний.

Також нещодавно члени нідерландської королівської родини показали кадри зі своєї щорічної літньої фотосесії, яку знімали на пляжі.

Нідерландська королівська родина / Фото: Associated Press

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