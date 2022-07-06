Дочка королеви Ранії та короля Абдалли II виходить заміж: роздивляємося заручальну каблучку принцеси

Старша дочка короля Йорданії Абдалли II та королеви Ранії зібралася заміж.

Про заручини повідомила мати принцеси Іман — королева Ранія. Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото своєї дочки з нареченим та написала свої привітання парі.

"Вітаю, моя дорога Іман. Твоя усмішка завжди була подарунком кохання, яким я дорожила выд дня твого народження. Бажаю вам і Джамілем життя, наповненого любов'ю і сміхом!", — зазначено в підписі під офіційним фото.

25-річна принцеса одягнена в елегантну білу сукню, її довге волосся розпущене та укладене кучерями, на обличчі легкий денний макіяж, а манікюр виконаний у світлих відтінках. На пальці Іман виблискує заручна каблучка. Видно, що вона із білого золота і з квадратним каменем.

Джаміль – керуючий партнер нью-йоркського фонду венчурного капіталу. Він народився в Каракасі, Венесуела, 1994 року і на два роки старший за наречену.

Каблучка принцеси Іман / Фото: Instagram королеви Ранії

Офіційно про заручини принцеси оголосив 5 липня Королівський Хашимітський суд.

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