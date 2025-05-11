Дочка королеви Камілли висловилася про новий портрет своєї матері: що сказала Лора Лопес

Королева Камілла і Лора Лопес / © Getty Images

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Портрети, які стануть частиною Королівської колекції, були написані двома різними художниками, особисто обраними королем та королевою, повідомив Букінгемський палац.

Лора Лопес була вражена портретом своєї матері, у коментарі GB News вона сказала: «Це так неймовірно. Це дуже втішно». А під час розмови королева легенько поплескала дочку по руці і пожартувала: «Не кажи, що це дуже втішно! Мені це просто подобається».

Король Чарльз і королева Камілла на тлі своїх коронаційних портретів / © Associated Press

Нагадаємо, портрет королеви Камілли писав художник Пол С. Бенні. Її Величність прибула на відкриття в ефектній червоній сукні з вовняного крепу від Fiona Clare, взула бежеві замшеві туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала сумку, яку підібрала до тону. На грудях у королеви була брошка з діамантами, у вухах перлинні сережки-висячки, а на шиї золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою.

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Королева Камілла і дочка Лора Лопес тисне руку художнику / © Getty Images

Лора з’явилася на заході в білій блузці з рюшами на рукавах і чорному жакеті, біляве волосся дівчина зібрала в низький пучок і одягла великі золоті сережки-кільця у вуха.