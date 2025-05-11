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Дочка королеви Камілли висловилася про новий портрет своєї матері: що сказала Лора Лопес
Дочка королеви Камілли — Лора Лопес — була присутня цього тижня в Національній галереї в Лондоні, де були представлені нові коронаційні портрети королеви Камілли та короля Чарльза.
Портрети, які стануть частиною Королівської колекції, були написані двома різними художниками, особисто обраними королем та королевою, повідомив Букінгемський палац.
Лора Лопес була вражена портретом своєї матері, у коментарі GB News вона сказала: «Це так неймовірно. Це дуже втішно». А під час розмови королева легенько поплескала дочку по руці і пожартувала: «Не кажи, що це дуже втішно! Мені це просто подобається».
Нагадаємо, портрет королеви Камілли писав художник Пол С. Бенні. Її Величність прибула на відкриття в ефектній червоній сукні з вовняного крепу від Fiona Clare, взула бежеві замшеві туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала сумку, яку підібрала до тону. На грудях у королеви була брошка з діамантами, у вухах перлинні сережки-висячки, а на шиї золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою.
Лора з’явилася на заході в білій блузці з рюшами на рукавах і чорному жакеті, біляве волосся дівчина зібрала в низький пучок і одягла великі золоті сережки-кільця у вуха.