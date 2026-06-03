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Дочка королеви Летиції — принцеса Леонор — отримала особливу нагороду на церемонії в Мурсії
Для кронпринцеси Леонор сьогодні був особливо важливий день.
Спадкоємиця іспанського престолу, старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції, здобула золоту медаль від Регіональної асамблеї Мурсії на засіданні Асамблеї Мурсії в Картагені.
Принцеса Астурійська була удостоєна найвищих громадянських почестей регіону за свої заслуги під час навчання. Вища влада Мурсії висловила одностайну підтримку короні з боку регіону безпосередньо перед тим, як майбутня королева зніме форму ВПС і Космічних сил.
Леонор вручили Золоту медаль Регіональної асамблеї Мурсії. Вона була удостоєна цієї честі за її представництво Корони на інституційному рівні, зразкову поведінку та відданість державній службі, захист єдності й різноманіття Іспанії, а також за інституційні зв’язки з регіоном Мурсія.
У Золотій книжці Асамблеї регіону Мурсія принцеса Астурійська висловила подяку за надану їй парламентом Мурсії честь.
«Сан-Гав’єр назавжди залишиться частиною мого життя і моїх найщасливіших спогадів. Тут, окрім знайомства з життєрадісним духом мешканців Сан-Гав’єра, я відчула справжнє значення товариства, довіри та відданості», — написала вона.
Нагадаємо, майбутнє принцеси кардинально зміниться, починаючи з наступного вересня. Уже офіційно вступивши на факультет політології в Мадридському університеті імені Карлоса III, спадкоємиця престолу залишить свою парадну форму в гардеробі палацу Сарсуела, щоб повністю зануритися у цивільне та академічне життя.