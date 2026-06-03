Принцеса Леонор / © Getty Images

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Спадкоємиця іспанського престолу, старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції, здобула золоту медаль від Регіональної асамблеї Мурсії на засіданні Асамблеї Мурсії в Картагені.

Принцеса Астурійська була удостоєна найвищих громадянських почестей регіону за свої заслуги під час навчання. Вища влада Мурсії висловила одностайну підтримку короні з боку регіону безпосередньо перед тим, як майбутня королева зніме форму ВПС і Космічних сил.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор вручили Золоту медаль Регіональної асамблеї Мурсії. Вона була удостоєна цієї честі за її представництво Корони на інституційному рівні, зразкову поведінку та відданість державній службі, захист єдності й різноманіття Іспанії, а також за інституційні зв’язки з регіоном Мурсія.

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У Золотій книжці Асамблеї регіону Мурсія принцеса Астурійська висловила подяку за надану їй парламентом Мурсії честь.

«Сан-Гав’єр назавжди залишиться частиною мого життя і моїх найщасливіших спогадів. Тут, окрім знайомства з життєрадісним духом мешканців Сан-Гав’єра, я відчула справжнє значення товариства, довіри та відданості», — написала вона.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, майбутнє принцеси кардинально зміниться, починаючи з наступного вересня. Уже офіційно вступивши на факультет політології в Мадридському університеті імені Карлоса III, спадкоємиця престолу залишить свою парадну форму в гардеробі палацу Сарсуела, щоб повністю зануритися у цивільне та академічне життя.

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