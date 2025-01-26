Дочка Меган і Гаррі носить таку саму сукню, як у принцеси Шарлотти

Пильні шанувальники подружжя Сассекських звернули на це увагу після того, як пара опублікувала свою різдвяну листівку 2024 року.

Сукня, в якій була зазнімкована на фото трирічна принцеса Лілібет дуже нагадувала ту, яку носила її кузина – принцеса Шарлотта на великодню службу 2022 року.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

На дочці Кейт та Вільяма Уельських того дня була сукня Rachel Riley із синіми та білими квітами, коміром "Пітер Пен" та збірками на талії.

Яка саме сукня була на дочці Меган і Гаррі Сассекських невідомо і роздивитися її поблизу теж не можна через якість знімка, вирізаного із загального колажу, представленого парою.

Кейт і Вільям Уельські із сином Джорджем та дочкою Шарлоттою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам, модні дублі Кейт Міддлтон та її дочки принцеси Шарлотти. Вони часто носять вбрання, яке ідеально доповнює образи одна одної.

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