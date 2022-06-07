Дочка Меган та Гаррі з'явилася на першому офіційному фото у сукні улюбленого дитячого бренду Кейт Міддлтон

Дочка Меган та Гаррі з'явилася на першому офіційному фото у сукні улюбленого дитячого бренду Кейт Міддлтон

Маленька Лілібет хоч і не є принцесою, але на своєму першому офіційному портреті з'явилася практично у сукні принцеси.

Дочка Гаррі та Меган була сфотографована в ніжно-блакитній сукні з оборками за 95 фунтів стерлінгів (119 доларів) від бренду Amaia, одного з улюблених дитячих брендів герцогині Кембриджської.

Як пише Daily Mail, двоюрідний брат Лілі – принц Луї та сестра – принцеса Шарлотта (діти Кембриджських) носили вбрання від цього бренду протягом вихідних до платинового ювілею королеви кілька разів. Та й раніше Кетрін часто купувала для дітей одяг саме цієї марки.

Сукня, як у Лілібет / Фото: amaiakids.co.uk

Шанувальники королівської сім'ї припускають, що таке вбрання для Лілі могло стати подарунком від їхнього дядька і тітки – Кейт та Вільяма. Хоча відомо, що на самому святі на честь дня народження Лілібет подружжя Кембриджських не було.

Нагадаємо, святковий торт для свята герцогиня Меган та принц Гаррі замовили у кондитера, яка робила їм весільний торт 2018 року.

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