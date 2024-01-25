Дочці принца Йоагіма та принцеси Марі виповнилося 12 років: данський палац поділився милим фото

Графиня Афіна Данська народилася 24 січня 2012 року. До січня 2022 вона носила титул принцеси, поки екскоролева Данії Маргрете II не ухвалила рішення позбавити своїх молодших онуків цих титулів.

В Instagram акаунті данського королівського палацу опублікували кілька нових фото іменинниці та написали:

"У графині Афіни день народження, їй виповнюється 12 років.

З нагоди дня народження мати графині, Її Королівська Високість принцеса Марія сфотографувала дочку в будинку сім'ї у Вашингтоні".

На знімках, зроблених на вулиці, графиня Афіна зазнімкована в засніженому дворі, одягнена в білий пуховик, водолазку та джинси. На першому знімку юна графиня усміхнулася, а на другому знімку опустилася на коліна, щоб погладити домашнього улюбленця Серізу.

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Другий син королеви Маргрете II – принц Йоагім та його дружина принцеса Марі переїхали до Сполучених Штатів минулого року з двома дітьми, коли він розпочав нову роботу в посольстві Данії при Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у січні 2022 року королева Маргрете II позбавила чотирьох дітей принца Йоагіма їхніх королівських титулів, ухваливши рішення, яке вона пізніше назвала "необхідним забезпеченням монархії в майбутньому". Братів і сестер раніше називали принцами чи принцесами і від народження називали "Його/Її Високість".

Принцеса Марі та принц Йоагім / Фото: Getty Images

Микола, Фелікс, Генрік та Афіна зберегли кожен свої місця в лінії спадкоємності і тепер замість цього відомі графами та графинями Монпеза. Титули перейшли від їхнього покійного діда принца Генріка (чоловіка королеви), який помер 2018 року.

Нагадаємо, напередодні нового 2024 року королева Маргрете також зреклася престолу на користь свого старшого сина і нині вже короля Фредеріка X.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Associated Press

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