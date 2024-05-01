Дочка принцеси Беатріс успадкувала улюблене хобі принцеси Шарлотти

Про це принцеса Йоркська нещодавно розповіла під час чергового публічного виходу.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці виховують дворічну дочку Сієнну. І, виявляється, юна королівська особа є великою шанувальницею балету, про що її мама сама розповіла.

35-річна принцеса Беатріс була присутня на вечірці в готелі Broadwick у лондонському Сохо, організованій її близькою подругою та зірковою дієтологинею Габріелою Пікок, пише Hello! На цьому заході Беатріс розповіла, що її дочка, якій у вересні виповниться три роки, дуже любить балет.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Дочка принца та принцеси Уельських – принцеса Шарлотта – також любить балет, як і її бабуся принцеса Діана. Про це її мати принцеса Кейт розповіла публіці під час візиту до текстильної фабрики у Йоркширі.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

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