Графиня Афіна / © Данська королівська родина/Instagram

Реклама

Із цього приводу данський королівський палац поділився новими портретними знімками дівчинки.

«Вітаємо Її Ясновельможність графиню Афіну з 14-річчям!», — йдеться у підписі до знімків, автором якого став Якоб Кірк.

Графиня Афіна / © Данська королівська родина/Instagram

Графиня Афіна одягнена у світлу смугасту сорочку Сosstores і чорні штани, у неї на шиї кілька золотих прикрас із підвісками, а довге волосся розпущене.

Реклама

Святкування днів народження новими офіційними портретами — давня традиція у данській королівській родині.

Графиня Афіна / © Данська королівська родина/Instagram

Афіна — молодша дочка принца Йоагіма та принцеси Марі, а також молодша онука королеви Маргрете II. Вона народилася принцесою 2012 року, але її статус змінився 2023 року, коли її бабуся вирішила реструктурувати титули королівського будинку за рік до зречення престолу на користь свого старшого сина, нинішнього короля Фредеріка X. Відтоді Афіна, як і її брат Генрік і двоє зведених братів, використовують титул Її Ясновельможність.