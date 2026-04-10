Дочка принцеси Кароліни Монакської – Шарлотта Казіраги – з'явилася на публіці з новим бойфрендом

Вже тривалий час Шарлотта перебуває у стосунках із письменником Ніколя Матьє.

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Водночас пара, яка зустрічається близько двох років, була помічена на тенісному турнірі Monte Carlo Masters 1000. Кадри опублікував журнал Paris Match у своєму Instagram.

На трибунах під час матчу між Янником Сіннером та Томашем Махачем дочка принцеси Кароліни Монакської спостерігала за грою поряд із Ніколя Матьє. На заході був присутній 12-річний син письменника.

Наприкінці березня Казіраги вперше прокоментувала свої стосунки з Ніколя. Це сталося під час просування її книжки у французькому місті Епіналь, рідному місті її бойфренда.

Нагадаємо, раніше Шарлотта була одружена з кінопродюсером Дмитром Рассамом, якому народила сина. 2024 року вони вирішили розлучитися після чотирьох років сімейного життя.

