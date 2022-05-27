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Дочка Путіна з'їздила до Німеччини на процедуру, яку любить Кім Кардашян

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Дочка Путіна з'їздила до Німеччини на процедуру, яку любить Кім Кардашян

Катерина Тихонова / Фото: скриншот з відео

Війна війною, а похід до косметолога в однієї з дочок Путіна за розкладом. І не десь, а в ненависній Європі.

Повідомляється, що молодша дочка диктатора Катерина Тихонова пройшла процедуру підтяжки обличчя в Німеччині.

Як повідомляє німецька газета Bild, 35-річна Катерина Тихонова регулярно літає до Німеччини, щоби пройти цю косметичну процедуру, під час якої пацієнту роблять ін'єкції його власної плазми крові. Плазму виділяють на спеціальному устаткуванні, що працює за принципом центрифуги. Називається така процедура омолодження плазмоліфтинг, кажуть, її дуже любить зірка реаліті Кім Кардашян. Вартість процедури у Німеччині приблизно 3400 фунтів стерлінгів за сеанс (майже 4300 доларів), повідомляє Mirror.

Путін із дочками / ©
Путін із дочками

Видання пише, що Тихонова також робила ін'єкції ботоксу та гіалуронової кислоти, щоб прибрати зморшки на лобі та зморшки навколо губ.

"Дочка Путіна витратила тисячі євро на дивну косметичну процедуру — вона, як і її тато, хоче бути молодшою і жити вічно?", — пишуть у західних ЗМІ про Тихонову.

Катерина Тихонова / © Getty Images
Катерина Тихонова / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше в пресі писали, що з'ясувалося, що Катерина Тихонова перебуває у стосунках з Ігорем Зеленським, колишнім керівником Баварського державного балету, який має прізвище Зеленський. За останні два роки Тихонова понад 50 разів літала з Москви до Мюнхена.

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