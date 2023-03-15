Дочка яскравіша за матір: принцеса Єлизавета та королева Матильда приїхали з візитом до Єгипту

У перший день візиту жінки відвідали офіційне відкриття виставки королеви Єлизавети в палаці барона Емпена в Каїрі.

21-річна принцеса Єлизавета була одягнена в рожеву блузку та штани-кльош від Emporio Armani, доповнивши образ бежевими туфлями-човниками від Jimmy Choo та молочною сумкою від Kaaibags. У вухах у Єлизавети виблискували круглі сережки з камінням від Emporio Armani.

Принцеса Єлизавета та королева Матильда / Фото: Getty Images

Її мати королева Матильда була в білій сукні довжини нижче колін від Natan Couture, поєднуючи її із замшевими туфлями-човниками на підборах і маленьким клатчем. Її Величність доповнила образ кількома браслетами, годинником та сережками-висячками у вухах. У неї теж була лаконічна зачіска та макіяж на обличчі.

У другий день візиту мама та дочка сфотографувалися у тому самому готелі, де зупинялася королева Єлизавета 100 років тому. На Матильді була бежева сукня-сорочка від Scapaworld з широким коричневим поясом на талії і взута вона була в замшеві туфлі-лофери від Tods. Королівський образ завершували сережки від Sezane. Принцеса Єлизавета одягла сіру сорочку та штани в тон, до яких підібрала кросівки. У вухах вона мала золоті сережки, а на голові чорні сонцезахисні окуляри.

Королева Матильда та принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

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