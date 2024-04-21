Дочки Грейс Келлі: який вигляд мають принцеси Монако — Кароліна та Стефанія

Однією з найвідоміших та найкрасивіших представниць європейських дворянських сімей була без перебільшення княгиня Монако Грейс Келлі. 1956 року, покинувши акторську кар'єру в Голлівуді, вона вийшла заміж за князя Реньє III і в шлюбі у них народилося троє дітей — дочки Кароліна і Стефанія, а також син Альбер.

Принцеси Кароліна та Стефанія, а також князь Альбер / Фото: Associated Press

Однак якщо Альбер, як чинний князь Монако, зараз часто з'являється на публіці дружиною та дітьми, то ось дочок Грейс Келлі побачити можна набагато рідше, оскільки вони надають перевару прихованому від очей публіки спосібу життя.

Нижче ми зібрали декілька фото принцес Монако у різні роки їхнього життя.

Принцеса Кароліна

Вона народилася 23 січня 1957 року і є старшою дитиною у родині. Перш ніж народився її молодший брат, вважалася потенційною спадкоємицею престолу. Протягом багатьох років займалася верховою їздою, плаванням та каталася на лижах. Також ще юності вважалася міжнародною іконою моди і однією з найкраще вбраних жінок у світі, ймовірно, хороший смак вона успадкувала від матері.

Принцеса Кароліна / Фото: Associated Press

Принцеса Кароліна / Фото: Associated Press

Принцеса Кароліна / Фото: Associated Press

Принцеса Кароліна з матір'ю / Фото: Associated Press

Принцеса Стефанія

Вона наймолодша з дітей князя та княгині, народилася 1 лютого 1965 року. У юності Стефанію часто обговорювали у світській хроніці та цікавилися її життям, оскільки в день загибелі її матері – Грейс Келлі потрапила в аварію – дівчинка була в машині з матір'ю.

Як мати та сестра вона вважалася дуже стильною жінкою, займалася спортом, розмовляє різними мовами, а також пробувала себе окрім філантропії у різних сферах мистецтва, серед яких були мода, дизайн, фотографії та навіть музика.

Принцеса Стефанія / Фото: Associated Press

Принцеса Стефанія / Фото: Associated Press

Принцеса Стефанія / Фото: Associated Press

Принцеса Стефанія / Фото: Associated Press

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