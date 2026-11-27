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Додала діловому образу нотки гламуру: Джорджа Мелоні в костюмі та зі сріблястою краваткою з’явилася на саміті
Прем’єр-міністерка Італії доповнила строгий діловий аутфіт ефектним аксесуаром.
Джорджа Мелоні прибула до Брюсселя, де взяла участь у позачерговому засіданні Європейської ради.
На засіданні прем’єр-міністерка Італії з’явилася у стильному монохромному образі з елементами чоловічого гардероба. На ній був темно-синій костюм, який складався з подовженого жакета з кишенями з клапанами та широких штанів. Під жакет вона одягла сорочку до тону.
Родзинкою її аутфіту стала вузька срібляста блискуча краватка, яка додала строгому діловому образу нотки гламуру.
Мелоні уклала волосся у гарні локони з прямим проділом, зробила макіяж у природних відтінках і ніжний молочний манікюр. На руках у неї були каблучки.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні приголомшила ефектним аутфітом у червоному жакеті з золотими ґудзиками.