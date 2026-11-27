Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Джорджа Мелоні прибула до Брюсселя, де взяла участь у позачерговому засіданні Європейської ради.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

На засіданні прем’єр-міністерка Італії з’явилася у стильному монохромному образі з елементами чоловічого гардероба. На ній був темно-синій костюм, який складався з подовженого жакета з кишенями з клапанами та широких штанів. Під жакет вона одягла сорочку до тону.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Родзинкою її аутфіту стала вузька срібляста блискуча краватка, яка додала строгому діловому образу нотки гламуру.

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Джорджа Мелоні / © Getty Images

Мелоні уклала волосся у гарні локони з прямим проділом, зробила макіяж у природних відтінках і ніжний молочний манікюр. На руках у неї були каблучки.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні приголомшила ефектним аутфітом у червоному жакеті з золотими ґудзиками.

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