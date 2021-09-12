Додала фарб: королева Матильда з новою зачіскою і в плащі показала симпатичний осінній образ

Додала фарб: королева Матильда з новою зачіскою і в плащі показала симпатичний осінній образ

Бельгійська королева продемонструвала на публіці новий аутфіт.

Королева Матильда разом з губернатором провінції Антверпен Кеті Берк прибули з королівським візитом до оновленого Музею моди MoMu в Антверпені.

48-річна дружина короля Філіпа приїхала на зустріч в цікавому плащі з рукавами три чверті. Його верх був чорного кольору, а низ в яскраві різнокольорові смужки. До тону контрастних смужок Матильда підібрала маленький клатч морквяного кольору і лаковані туфлі на платформі.

На зап'ясті у Матильди був один золотий широкий браслет і годинник на іншій руці. Також у вухах у Її Величності були масивні сережки-пелюстки бронзового кольору, а на обличчі маска. Волосся королева заколола шпилькою і спершу навіть може здатися, що Матильда коротко постриглася. Але ні, вона просто зробила нову зачіску.

Королева Матильда / Getty Images

Минулого тижня ми бачили ще один ефектний образ Її Величності, вона приїздила до школи в яскраво-жовтому штанному костюмі і нюдових туфлях-човниках. Схоже, до свого осіннього гардеробу королева Матильда збирається внести більше яскравих фарб.

Королева Матильда / Getty Images

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