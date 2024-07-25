Доходи монарха: стало відомо, скільки заробив за рік король Чарльз і звідки прийшли гроші

Король Чарльз і королева Камілла входять до найбагатших людей Сполученого Королівства. Скільки ж заробило монарше подружжя за минулий фінансовий рік.

Раніше цього тижня було розкрито особисті рахунки короля за 2023 рік. Згідно звіту Грант Суверена склав 86,3 млн. фунтів стерлінгів, виходячи з 25 відсотків доходу від майна Корони, ця цифра була знижена до 12 відсотків на прохання короля.

Крім цієї річної зарплати, король і королева мають чистий капітал завдяки своїй колекції активів, що включають улюблений будинок покійної королеви в Балморалі, кілька її скакових коней і колекцію ювелірних виробів, яку почала збирати покійна бабуся королеви Єлизавети, королева Марія Текська.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Як пише Hello!, Чарльз отримує щорічну зарплату через суверенний грант, потім королівська сім'я буде використовувати ці гроші для оплати витрат на офіційні обов'язки, такі як королівські тури та утримання королівських резиденцій.

Однак це не єдине джерело грошей Чарльза та Камілли, оскільки вони також отримують дохід від герцогства Ланкастера, який передається від монарха до монарха. Герцогство Ланкастер охоплює 18 000 га землі в Ланкастері та Йоркширі, а також деякі об'єкти в Лондоні. Вся земля оцінюється в 645 мільйонів фунтів стерлінгів, і вона приносить прибуток у розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів щороку.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Цікаво, що Букінгемський палац, Віндзорський замок і Кенсінгтонський палац насправді належать державі, а не королю та королеві, і тому фактично не приносять їм жодного прибутку. Однак Чарльз та Камілла особисто володіють Балморалом у Шотландії та Сандрінгемом у Норфолку. Експерти-оцінювачі оцінили вартість Балморалу в 80 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як Сандрінгем затьмарив цю суму і коштує близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сандрінгем — замок британської королівської родини у Норфолку / Фото: Getty Images

Сандрінгемський палац отримує свої фінанси від того, що є високо монетизованою власністю, туристи платять 23 фунти за відвідування маєтку, коли королівська родина відсутня, у той час як 8000 гектарів землі відведено під нерухомість, що орендується, комерційну оренду і сільськогосподарські угіддя.

До того, як стати королем, Чарльз міг користуватися перевагами герцогства Корнуолл, що охоплює землі на південному заході Англії, однак коли Чарльз перестав бути герцогом Корнуольським, ці права були передані його старшому синові — принцу Вільяму.

Раніше ми писали про те, скільки заробив за рік принц Вільям, зокрема й завдяки герцогству Корнуолл.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, особисті статки покійної королеви Єлизавети II оцінювалися приблизно в 500 мільйонів фунтів стерлінгів на момент її смерті, і, швидше за все, перейшли до Чарльза в повному обсязі — також ймовірно, що король успадкує ще 70 мільйонів фунтів стерлінгів в активах, якими володіла покійна королева-мати. Одним із унікальних активів є приватна колекція марок, яку почав збирати прадід Чарльза, король Георг V. Колекція містить кілька дуже рідкісних марок таких далеких країн, як Лаос, і оцінюється приблизно в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

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