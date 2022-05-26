Документи, виплати, робота: переможниця "Холостяка-11" поділилася цікавою інформацією для переселенців у Великій Британії

Анна Богдан розповіла, як Англія допомагає українським біженцям.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан поділилася зі своїми фоловерами корисною інформацією для українців, які, тікаючи від війни, хочуть поїхати на тимчасове проживання до Великої Британії.

Фото: Instagram Анни Богдан

Дівчина розповіла про умови перетину кордону, оформлення документів, житло, виплати, навчання для дітей та можливості роботи:

"Умови перетину кордону

Громадянам України необхідна британська віза для в’їзду до Великої Британії. Уряд ВБ надає можливість оформлювати візи українцям за спрощеною процедурою. Українцям з біометричними паспортами можно все оформити онлайн. Якщо паспорта не має, треба буде записатися у візовий центр, щоб зробити цифрове фото.

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Візи є двох видів (інфо на фото)

Фото: Instagram Анни Богдан

Ковід обмеження

З 18 березня ц.р. подорожуючі до Англії звільняються від вимоги проходження тестів на COVID-19, самоізоляції по прибуттю, а також заповнення онлайн форми. Для в'їзду потрібно мати дві дози вакцини.

Легалізація як біженець або тимчасовий прихисток (оформлення документів)

По приїзду ставлять візу на 6 місяців, за цей час треба оформити візу на 3 роки. У цей час ви можете подорожувати в Україну, або у будь яку іншу країну та повертатись до Великої Британії.

Можливості регіону у забезпеченні житлом та умовами оренди житла

За програмою спонсорської візи надається безкоштовне житло від 6 місяців. Надалі ціни за оренду залежать від регіону. В центрі Лондона кімнати від 900£ на місяць.

Наявність і умови виплат на дорослих та дітей

Одноразово виплачується допомога у розмірі 200£. Дорослі можуть отримувати до 480£ за програмою Universal credit щомісячно. На дітей виплати 92£ за одну дитину і 76£ за другу, третю.

Можливості навчання для дітей

З трьох років надається 15 годин на тиждень безкоштовного відвідування дитячого садочка. Якщо батьки офіційно працюють, то час збільшується до 30 годин на тиждень.

Робота

Віза надає право на працевлаштування. Вакансій багато. Мінімальна зарплата на повний робочий день від 1200£. Але все залежить від знання мови та особистих якостей", - написала Анна.

Нагадаємо, Катерина Кухар поділилася корисною інформацією для біженців у Норвегії і Швеції.

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