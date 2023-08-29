Доллі Партон відмовилася від чаювання з принцесою Уельською з кумедної причини

77-річна американська кантрі-співачка та акторка Доллі Партон здійснила робочу поїздку до Лондона. І під час свого виступу на BBC Radio 2 несподівано розповіла, чому не погодилася сходити на післяобідній чай з принцесою Уельською.

Виявилося, що кантрі-діва мала змогу посидіти за чаєм із принцесою Кейт, але їй довелося відхилити це запрошення. І в інтерв'ю Доллі пояснила чому це сталося.

Доллі Партон / Фото: Getty Images

"Цього разу, Лорді, мене навіть запросили випити чаю з Кейт, але я навіть не змогла піти. Я думаю, що з її боку було дуже мило запросити мене, і днями я збираюся зробити це — і це було б чудово", - цитує співачку Daily Mail. Зірка назвала причину, через яку не прийшла на післяобідній чай і вона виявилася досить кумедною.

"Але вона не збиралася просувати мій рокальбом, тому мені довелося відмовитися", — пожартувала Партон.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також артистка висловила розчарування тим, що їй не вдалося побачити Лондон під час своїх турів. І все через брак часу.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, що любила їсти до чаю покійна королева Єлизавета II.

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