Дональд Трамп подарував своїй помічниці Наталі Гарп 45 тисяч доларів готівкою

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп подарував трьом своїм помічницям у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою. Про це стало відомо з фінансових декларацій співробітників адміністрації, пише The Washington Post.

Гроші отримали виконавча помічниця президента Наталі Гарп, радниця з комунікацій Марго Мартін і працівниця Білого дому Чемберлен Гарріс. У документах ці виплати вказані як святкові грошові подарунки.

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Наталі Гарп / © Getty Images

Кожна з трьох жінок заробляє у Білому домі 150 тисяч доларів на рік. Таким чином, отримана від Трампа сума становить майже третину їхньої річної зарплати.

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Ще один близький помічник президента, директор з операцій Овального кабінету Волт Наута, задекларував подарунок у розмірі 20 тисяч доларів. Його річна зарплата становить 175 тисяч.

Представник Білого дому Девіс Інгл заявив, що Дональд Трамп уже багато років дарує різдвяні подарунки людям зі свого оточення — як працівникам, так і помічникам. За його словами, виплати не були пов’язані зі службовими обов’язками отримувачів, тому адміністрація вважає їх дозволеними законом та етичними нормами.

Водночас подарунки такого розміру викликали запитання у фахівців із державної етики. Колишній головний юрист Білого дому з питань етики за президентства Джорджа Буша Річард Пейнтер припустив, що виплати можуть суперечити федеральній забороні на додаткове фінансове заохочення держслужбовців із зовнішніх джерел.

Інший колишній посадовець Управління урядової етики Дон Фокс зазначив, що наявної інформації недостатньо, аби однозначно говорити про порушення. Однак він назвав ситуацію проблемною, оскільки настільки дорогий подарунок від керівника може змусити підлеглого почуватися зобов’язаним.

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За даними видання, американські президенти раніше публічно не декларували настільки великі грошові подарунки співробітникам Білого дому.

Особливу увагу преси привернула Наталі Гарп — 35-річна помічниця, яка майже постійно перебуває поруч із Трампом. У президентській команді її називають «людиною-принтером», оскільки вона носить із собою портативний пристрій і роздруковує для політика статті, дописи із соцмереж та іншу інформацію.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Getty Images

Гарп також має доступ до акаунта президента у Truth Social, допомагає готувати повідомлення і публікує їх від його імені. До команди Трампа вона приєдналася 2022 року після роботи ведучою на консервативному телеканалі One America News Network.

Самі Наталі Гарп, Марго Мартін і Чемберлен Гарріс інформацію про подарунки поки що публічно не коментували.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про гучні чутки про те, що Меланія і Дональд Трампи розлучаються через його помічницю.

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