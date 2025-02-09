Дональд Трамп вирішив чи депортувати принца Гаррі, і невтішно висловився про Меган Маркл

Президент США ухвалив рішення про те, чи він депортує герцога Сассекського зі Сполучених Штатів, поки принц Гаррі перебуває в Канаді на "Іграх нескорених" разом з Меган Маркл.

Раніше Трам неодноразово заявляв, що може депортувати принца Гаррі зі США через те, що онук королеви Єлизавети II зізнався у своїй книжці, що вживав наркотики.

Президент США Дональд Трамп

Але у новому інтерв'ю New York Post Трамп заявив, що не планує цього робити. Коли його запитали про перспективи Гаррі, Трамп відповів: "Я даю йому спокій. У нього і так достатньо проблем з дружиною. Вона жахлива".

Меган, нагадаємо, раніше критикувала Трампа, називаючи його "людиною, яка ненавидить жінок" і "людиною, яка сіє чвари", пише People.

Місце проживання принца Гаррі в США опинилося під пильною увагою після публікації його мемуарів "Запасний", у яких 40-річний чоловік розповів про своє минуле та вживання наркотиків, включаючи канабіс та кокаїн. І зазвичай зізнання у вживанні наркотиків робить таку людину неприпустимою для в'їзду до США.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Америку принц Гаррі та його дружина переїхали 2020 року, коли ухвалили рішення скласти з себе повноваження членів британської королівської родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

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