Дональд Трамп з'явився на публіці із зачіскою, як у Бориса Джонсона (фото)

Експрезидент США Дональд Трамп сьогодні був заскочений репортерами в Нью-Йорку. Політик не змінює улюбленого стилю і продовжує носити червону краватку. Але деякі зміни у його зовнішності ми помітили.

Трамп приїжджав до офісу генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс на зустріч. Одягнений був у синій класичний костюм, білу сорочку та червону краватку. Улюблену в його гардеробі. Особливо примітною була зачіска Трампа, його біле волосся розвивалося на вітрі і трохи нагадувало нам зачіску британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Дональд Трамп / Фото: Getty Images

До речі, сам Борис Джонсон говорить про свою знамениту зачіску, що вона подобається всім. Вона дуже впізнавана. Коли політик приїжджав до Києва на зустріч із президентом Зеленським, маленькі українці впізнавали його за зачіскою.

У соцмережах ви, напевно, бачили відео, на одному з яких маленька дівчинка, побачивши Бориса Джонсона, радісно вигукує: "Там цей, цей, з білим волоссям!", махаючи прем'єр-міністру Великої Британії рукою.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

А тепер, схоже, і Дональд Трамп вирішив внести у зовнішність деякі зміни. Хоча, не виключено, що це просто вітер повіяв невдало.

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