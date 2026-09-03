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Дональд Трамп заявив, що ніколи б не прийняв Гаррі і Меган назад до королівської родини
Президент США Дональд Трамп прокоментував від'їзд принца Гаррі та Меган Маркл зі США та повернення їхньої родини до Великої Британії.
Трамп заявив журналістам, що у нього були «прекрасні стосунки» з покійною королевою Єлизаветою II, але він не є шанувальником герцога і герцогині Сассекських і не шкодує про те, що Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії.
Минулого тижня герцог і герцогиня Сасекські прибули до Великої Британії. У середу, 2 вересня, Дональда Трампа запитали про повернення пари до країни, і він сказав журналістам в Овальному кабінеті, що «задоволений цим».
"Я не був їхнім шанувальником", - додав президент.
Трамп заявив, що він мав «дуже добрі стосунки» з покійною королевою Єлизаветою II і що за ці роки він «дуже добре» познайомився з королем Чарльзом III (батьком принца Гаррі).
«Я знаю його дуже давно, – сказав він про монарха. — Він чудова людина, і я вважаю, що (Гаррі та Меган) виявили велику неповагу до королівської родини».
«Мені це не сподобалося. Мені не сподобалося, як вона поводилася, — продовжив він. — Я вважаю, що вона виявила жахливу неповагу до королеви, і до короля Чарльза. І я не знаю, можливо, я інший, я б їх не повернув», - додав Трамп. "Чесно кажучи, якби я був членом королівської родини, я б їх не повернув", - заявив президент, пише People.
Це не перший випадок, коли Трамп публічно висловлює свою ворожість до Сассекських, особливо до Меган. 2019 року він потрапив до заголовків газет, назвавши її «мерзенною», але пізніше спростував цей вислів.