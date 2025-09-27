Кай Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп великий шанувальник гольфу, але також цей вид спорту подобається його онучці — 18-річній Кай Медісон Трамп. Дівчина — донька одного з його синів Дональда Трампа-молодшого і Ванесси Трамп. Однак, на відміну від решти членів сім’ї президента, Кай рідко з’являється з ним на фото.

Цього разу онучка склала Дональду Трампу компанію на чемпіонаті з гольфу, який вони вирішили подивитися разом. Дует з’явився на полі для гольфу Bethpage Black у Фармінгдейлі, штат Нью-Йорк.

79-річний Трамп був одягнений з цієї нагоди майже офіційно: у костюм і білі туфлі для гольфу. 18-річна дівчина одягла чорні джинси, кросівки та білий свытшот зі своєї нової колекції, на якому було зображено її ініціали синіми і червоними літерами.

«Я багато граю в гольф із Кай, і вона фантастична гольфістка», — сказав якось Трамп про онучку. «У неї все чудово виходить, і вона виграє багато матчів».

Кай Трамп / © Associated Press

Наразі Кай навчається у випускному класі школи Бенджамін у Палм-Біч, штат Флорида.