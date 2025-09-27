ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
1 хв

Дональда Трампа сфотографували з 18-річною онукою на гольфі — рідкісні фотографії дівчини

Вона — найстарша з онуків Трампа, яких у нього аж одинадцять.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кай Трамп

Кай Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп великий шанувальник гольфу, але також цей вид спорту подобається його онучці — 18-річній Кай Медісон Трамп. Дівчина — донька одного з його синів Дональда Трампа-молодшого і Ванесси Трамп. Однак, на відміну від решти членів сім’ї президента, Кай рідко з’являється з ним на фото.

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Цього разу онучка склала Дональду Трампу компанію на чемпіонаті з гольфу, який вони вирішили подивитися разом. Дует з’явився на полі для гольфу Bethpage Black у Фармінгдейлі, штат Нью-Йорк.

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

79-річний Трамп був одягнений з цієї нагоди майже офіційно: у костюм і білі туфлі для гольфу. 18-річна дівчина одягла чорні джинси, кросівки та білий свытшот зі своєї нової колекції, на якому було зображено її ініціали синіми і червоними літерами.

«Я багато граю в гольф із Кай, і вона фантастична гольфістка», — сказав якось Трамп про онучку. «У неї все чудово виходить, і вона виграє багато матчів».

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп і Кай Трамп / © Associated Press

Наразі Кай навчається у випускному класі школи Бенджамін у Палм-Біч, штат Флорида.

Дата публікації
Кількість переглядів
597
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie