Доньці графині Софі та принца Едварда належить ухвалити важливе рішення

Цього року донька принца Едварда і графині Софі Весекської – леді Луїзі Віндзор, має ухвалити серйозне рішення. Їй виповнилося 18 років, і вона має вирішити, чи хоче розпочати виконувати королівські обов'язки та чи хоче вступати до університету.

Дочка графа та графині Вессекських, 18-річна леді Луїза, входить до тисяч студентів, які навчаються на останньому курсі A-Levels. І влітку дівчина має ухвалити важливе рішення, вступати до університету або, як і її королівські кузени, принци Вільям і Гаррі, вона може взяти перерву на рік, перш ніж продовжити вищу освіту, пише Hello!

Леді Луїза Віндзор / Getty Images

Принц Вільям, наприклад, вирушив до Чилі, де провів три місяці, працюючи над громадськими проєктами в Raleigh International. Також Вільям працював на фермі у Великій Британії. А принц Гаррі провів три місяці, працюючи на ранчо в південному Квінсленді, в Австралії, і він також мандрував Південною Африкою. Леді Луїза може вибрати стажування, як її кузина, принцеса Беатріс, яка здобула досвід роботи в Селфріджі в Лондоні. Луїза також може взяти на себе роль старшого члена королівської сім'ї та почати виконувати королівські обов'язки. Ось що про це говорила її мати Софі в інтерв'ю The Sunday Times у червні 2020 року:

"Вона багато працює і отримає A-level. Сподіваюся, вона вступить до університету. Я б не стала її змушувати, тільки якщо вона сама захоче. Вона досить розумна. Ми намагаємося виховати їх із розумінням того, що їм, найімовірніше, доведеться працювати, тому ми вирішили не використовувати титули HRH. Вони у них є, і вони можуть вирішити використовувати їх з 18 років, але я думаю, що це малоймовірно".

Графиня Софі Весекська / Getty Images

Леді Луїза відсвяткувала 18-річчя у листопаді 2021 року. І влітку має ухвалити доленосне рішення.

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