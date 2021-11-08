Доньці графині Вассекської сьогодні 18: сім фактів з біографії леді Луїзи Віндзор

Доньці графині Вассекської сьогодні 18: сім фактів з біографії леді Луїзи Віндзор

Сьогодні 18 років виповнюється старшій доньці графині Вассекської Софі і принца Едварда - леді Луїзі Віндзор.

У зв'язку зі святом, хочемо познайомити вас з деякими, можливо, невідомими вам раніше фактами з біографії юної принцеси.

1. Луїза Віндзор народилася 8 листопада 2003 року у Фрімлеї, в Сурреї. Вона онука королеви Єлизавети II і посідає шістнадцяте місце в порядку спадкування британського престолу. Дівчинка з'явилася на світ за допомогою операції кесаревого розтину. Це була екстрена операція, мати і новонароджена перенесли сильну крововтрату через розрив плаценти. Пологи у графині Софі приймав королівський хірург Маркус Сетчелл.

Леді Луїза Віндзор на руках у свого батька принца Едварда, поруч її мама Софія в день виписки з госпіталю / Associated Press

2. Луїза з'явилася на світ з деякими проблемами зі здоров'ям. До вагітності Луїзою її мати графиня Софі перенесла позаматкову вагітність. Її друга дитина — дочка Луїза — народилася із косоокістю. Щоб виправити це, Луїзі зробили дві операції. Першу 2006 року і другу 2013 року.

3. 29 квітня 2011 року семирічна леді Луїза була присутня в ролі подружки нареченої Кетрін Міддлтон на весіллі свого двоюрідного брата, принца Вільяма. Відтоді минуло 10,5 років і Луїза з маленької дівчинки виросла в справжню дівчину.

Леді Луїза Віндзор і герцогиня Кембриджська, 2012 рік / Associated Press

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4. Від 2011 року Луїза щорічно присутня на різдвяній церковній службі в Сандрігемі, де збираються всі її родичі. А також відвідує інші урочисті заходи, такі, як святкування Пасхи, діамантовий ювілей правління королеви Єлизавети II та інші.

Леді Луїза Віндзор з сім'єю / Associated Press

5. Луїза навчалася в підготовчій школі Св.Георгія у Віндзорі, де вчилася і її кузина принцеса Євгенія. Одним із її захоплень є скаутська діяльність.

Леді Луїза Віндзор з мамою Софі / Associated Press

6. Леді Луїза також любить верхову їзду. 2017 року дівчинка очолювала екіпажі Champagne Laurent-Perrier Meet на зустрічі Британського товариства екіпажів на королівському заході Royal Windsor Horse Show.

Леді Луїза Віндзор / Associated Press

7. Леді Луїза є онукою королеви Великої Британії і, відповідно до закону, має право на титул "Її Королівська Високість принцеса Луїза Вассекська". Але за бажанням її батьків, на яке було дано згоду королеви, діти Едварда і Софі титулуються як діти графа, а не принца.

Іменинниця леді Луїза Віндзор (6 фото)

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