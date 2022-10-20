Доньці королеви Максими та короля Віллема-Олександра погрожують: королівське подружжя прокоментувало ситуацію

Король і королева Нідерландів повідомили, що їхня старша донька, принцеса Катаріна Амалія, змушена була з'їхати зі студентського гуртожитку в Амстердамі через те, що на її адресу почали надходити погрози.

Спадкоємиця нідерландського трону навчається в університеті, але зараз переїхала зі студентського гуртожитку назад додому та виходить лише на навчання.

Принцеса Амалія / Фото: Getty Images

За словами її матері королеви Максими, це дається дівчині непросто: "Це має серйозні наслідки для її життя — їй дуже важко". Заява королівського подружжя з цього приводу була опублікована на YouTube.

Як повідомляє Royal Central, принцеса Катаріна Амалія вже кілька років наражається на серйозні погрози, деякі з яких призвели до судового переслідування.

Раніше принцеса Катаріна Амалія заявляла, що не хоче бути на троні, і порадила своєму батькові краще харчуватися, щоб довго жити і правити.

Принцеса Амалія, королева Максима, король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Сама королева Максима зараз перебуває з офіційним візитом в Африці як спеціальний адвокат генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування розвитку.

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