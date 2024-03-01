Донька Бріжит Макрон зізналася, що її досі ранять стосунки її матері з президентом Франції

Донька першої леді Франції відверто розповіла про переживання через роман матері з однокласником її сестри.

Донька Бріжит Макрон – Тіфен Озьєр – вперше розповіла про скандальний роман своєї матері з майбутнім президентом Франції Еммануелем Макроном.

Тіфен Озьєр, Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Тіфен зізналася, що її досі ранять "заборонені стосунки" між тоді заміжньою вчителькою та учнем-підлітком, пише Daily Maily.

Їй було лише 10 років, коли вона дізналася, що її 39-річна мати-вчителька зустрічається з учнем, молодшим за неї на 25 років. Тоді Бріжит була заміжня за банкіром Андре-Луї Озьєром і мала від нього трьох дітей.

"Я дізналася багато нового про людську природу. Я знаю, що в такі моменти ми повинні зосередитися на головному і рухатися вперед, незважаючи на критику. Нападки, лихослів’я, наклепи. Тоді ще не було соцмереж, але ми були в маленькому провінційному містечку. Усі про все знали. Попри все це, вони стояли непохитно", – розповіла Озьєр.

"Молодий Еммануель часто дзвонив у дзвінок дому Озьєрів, і чутки поширювалися" – пише видання.

Тіфен Озьєр та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Роман матері тяжко переживали її троє дітей: 10-річну Тіфен, 17-річну Лоранс, яка була однокласницею Еммануеля Макрона, і на 19-річного Себастьяна. Вони навчалися у римо-католицькій середній школі La Providence в Ам’єні, де Бріжит була вчителем драми.

Тіфен дуже засмутилася через те, що її батько Андре-Луї Озьєр, повинен був покинути сімейний дім у 1994 році, хоча він розлучився з Бріжит у 2006 році, що дозволило Еммануелю Макрону одружитися з нею через рік.

Тіфен Озьєр / Фото: Associated Press

"Розлучення з сім’єю може бути і горем, і можливістю. Рекомпозиція може виявитися збагаченням. У мене є улюблені тато і вітчим", – сказала Озьєр.

Тіфен додала, що завжди говорила про батька у теперішньому часі, хоча він помер у 2019 році у віці 68 років.

Ще Тіфен зазначила, що її ранили заяви у соціальних мережах про те, що її мати народилася чоловіком.

"Мене хвилює рівень суспільства, коли я чую, що циркулює в соціальних мережах про те, що моя мати – чоловік. Проголошується впевненість, з якою це сказано, і достовірність, яку їй надають. Як ми можемо протистояти дезінформації в соціальних мережах?" – запитала Озьєр.

До речі, перша леді виграла справу про наклеп проти журналістки-фрілансерки, яка торік поширювала чутки про те, що вона нібито чоловік.

Висновок із цієї історії один: справжнє і щире кохання завжди долає всі перешкоди на своєму шляху.

Нагадаємо, під час нещодавньої державної вечері у Єлисейському палаці у Парижі Бріжит Макрон продемонструвала елегантний образ у чорній сукні максі з ромбами.

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