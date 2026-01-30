- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 391
- Час на прочитання
- 1 хв
Донька Майкла Джексона у мінісукні з оголеним животом позувала на вечірці
27-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон у пікантному образі total black продемонструвала струнку фігуру.
Періс Джексон відвідала вечірку Spotify Best New Artist Party у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи зірка обрала чорну асиметричну мінісукню з довгими прозорими рукавами та оголеним животом. Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги артистки.
Аутфіт Джексон доповнила чорними босоніжками на високих платформах, підборах і з червоною підошвою. У руці вона тримала чорний сатиновий клатч-футляр.
Періс зробила обʼємну зачіску з локонами, ніжний макіяж, прикрасила вуха довгими сережками, а руки — металевими каблучками.
Нагадаємо, Періс Джексон у гарбузовій сукні з глибоким декольте, стразами і лелітками сяяла на заході.