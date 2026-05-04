Доньки королеви Максими ледь не стали жертвами нападника: що сталося

У зв'язку з передбачуваною змовою з метою нападу на принцесу Катаріну-Амалію та принцесу Алексію в Нідерландах затримано чоловіка.

Королева Максима з доньками принцесами / © Associated Press

Згідно з ухвалою про призначення судових засідань, опублікованій на сайті прокуратури Гааги, 33-річний підозрюваний має постати перед судом у понеділок, 4 травня, як повідомляє Associated Press.

Відомо, що на початку лютого у підозрюваного було виявлено дві сокири. На сокирах вигравірували слова «Алексія», «Моссад» (ізраїльське національне розвідувальне агентство) та нацистське вітання «Зіг Хайль».

Принцеси Аріана, Алексія та Амалія / © Associated Press

За даними Associated Press, у чоловіка, ім'я якого не розголошується, також було виявлено рукописну записку зі словами «Амалія», «Алексія» та «Кривава лазня».

Згідно з ухвалою суду, виявлені предмети навели слідчих на думку, що чоловік, можливо, переслідував як жертв 22-річну Катаріну-Амалію (спадкоємницю нідерландського престолу ) та її молодшу сестру 20-річну Алексію.

Принцеса Амалія, королева Максима, принцеса Аріана та принцеса Алексія / © Associated Press

Амалія та Алексія – дві старші дочки короля Віллема-Олександра та королеви Максими. Вони також мають молодшу сестру, принцесу Аріану, якій 19 років.

Тим часом, це не перший випадок, коли Амалії загрожує небезпека. 2022 року принцеса Амалія була змушена покинути студентський гуртожиток під час навчання в Амстердамському університеті.

2024 року стало відомо, що Амалія таємно переїхала до Мадриду, щоб безпечно закінчити навчання та вести більш звичайне студентське життя.

Принцеси Алексія, Аріана та Амалія / © Getty Images

Королівська родина Нідерландів наразі не коментує ситуацію. Нещодавно, нагадаємо, вони відсвяткували день народження монарха та день короля, де були присутні всі три сестри.

