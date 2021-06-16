Допоміг їй одягти маску: фотографи зробили милий кадр принца Чарльза і герцогині Камілли

Захід у Аскоті триватиме п'ять днів.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольска Камілла відвідали разом яскравий захід в Аскоті — щорічні королівські кінні перегони. Минулого року через пандемію захід був скасований, але цьогоріч, вони не могли його пропустити.

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Для другого дня на прегонах герцогиня обрала вбрання улюбленого фасону — світлу шифонову сукню з рукавами три чверті і з V-подібним вирізом. Також герцогиня залишається непохитною і під час вибору капелюхів, адже знову обрала модель з широкими крисами, яку одягла трохи на бік.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольска Камілла / Getty Images

Доповнили її образ намисто, кілька ланцюжків на шиї і масивні сережки з перлинами. У руці у неї був клатч молочного кольору, а взула вона туфлі з коричневим мисом.

Принц Чарльз був у сірому фраку, який поєднував зі смугастою сорочкою, краваткою і з фіолетовою хусткою в нагрудній кишені. Лацкан принца прикрашала невелика волошка.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольска Камілла / Getty Images

Також папараці вдалося сфотографувати милий момент, коли Камілла намагалася одягти захисну маску на обличчя, а Чарльз спробував їй допомогти і притримати цей аксесуар.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольска Камілла / Getty Images

Вчора пара також була присутня на Royal Ascot. Чарльз був у цьому ж вбранні, але тільки в іншій сорочці і з жовтою квіткою на лацкані. Образ герцогині теж був схожим на сьогоднішній, лише виконаний у блакитному кольорі.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Getty Images

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Royal Ascot 2021 (22 фото)

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