Допомогає пережити горе: жінка із Канади приїхала до Бучі та перетворює дірки від куль на квіти

Допомогає пережити горе: жінка із Канади приїхала до Бучі та перетворює дірки від куль на квіти

Після того як російські війська залишили Київську область, українці побачили жахіття залишені рашистами: спалені та розграбовані будинки, зруйновані вулиці та тисячі жорстоко убитих невинних людей. Щоб допомогти пережити українцям горе, до Бучі приїхала канадка Іванка Сіолковська.

Дівчина народилася у Канаді, однак її дідусь та бабуся по лінії обох батьків були з України. Іванка раніше працювала вчителькою у початковій школі, але потім залишила цю професію, щоб займатися справою, яка раніше була її гоббі - організацією житла і простору.

Після того як в Україні почалася повномасштабна війна, Іванка не змогла просто спостерігати за страшними подіями, тому вирушила до польсько-українського кордону, де допомагала українським біженцям. Після звільнення Київської області жінка вирушила до Бучі, де за допомогою фарб приховує страхіття російської армії - розмальовує отвори від куль у парканах.

"Мене вразила краса міста загалом і те, як швидко розпочалося прибирання та відбудова", - сказала Сіолковська Almost. "Я хотіла бути частиною цього, тому що я хотіла зробити його (місто - ред.) безпечним і щасливим місцем для повернення дітей".

Іванка Сіолковська / Фото: Getty Images

Також вона розповіла, що у Бучі познайомилася з чоловіком на ім’я Саша, який втратив сина на війні, а його будинок рашисти розбомбили та спалили дотла.

"Він сказав мені, що хоче піти, тому що в цьому місті більше не залишилося радості. Він бачить лише діри від куль у паркані, які нагадують йому про втрату", - розповіла канадка. Саме історія цього чоловіка надихнула Іванку розпочати "стирати" сліди від куль у паркані, перетворюючи їх на квіти.

Іванка Сіолковська / Фото: Getty Images

Місцеві були приємно вражені ініціативою Іванки і згодом почали підходити і просити розмалювати і їхні паркани.

"Моєю метою було пофарбувати один паркан і змусити одного чоловіка усміхнутися. Я не думала, що сусіди тоді попросять це, і я не думала, що невдовзі це побачить увесь світ. Україна переможе. Як би не старалися росіяни, вони не можуть і не забрати нашу культуру", - сказала Іванка.

Іванка Сіолковська / Фото: Getty Images

Також Іванка розмальовує футболки для місцевих дітей та активно займається іншими волонтерськими стправами.

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