Доповнила костюм ексклюзивним Лабубу: зірка тенісу Наомі Осака викликала фурор вбранням на корті
27-річна японська тенісистка Наомі Осака взяла участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу, що проходить зараз у Нью-Йорку. Попри те, що Осака перемогла бельгійку Грет Міннен, всі обговорюють не це, а її приголомшливе вбрання.
Спортсменка привернула загальну увагу тим, що вийшла на корт у червоному спортивному вбранні, яке розробив для неї бренд Nike. Вбрання включало сукню зі спідницею-балоном, прикрашену рюшами, стразами та переплетеним візерунком, а також вкорочену вітровку із блискавкою, яку повністю декоровану стразами червоного кольору. Також Наомі одягнула кросівки в тон свого вбрання.
Однак це не всі деталі її образу, оскільки Осака вже традиційно доповнює лук козирком і навушниками, які цього разу також були всипані стразами, щоб ідеально поєднуватися з її сукнею. Були в Наомі ще й довгі дреди, прикрашені великими червоними квітами, але, як виявилося, це була перука, яку вона одягла на акуратно зібраний пучок. На корті дівчина залишилася лише з трьома трояндами на голові.
Але найбільше світ обговорює аксесуар на сумці Наомі, адже там був один з найтрендовіших брелоків у світі — Лабубу.
Аксесуар тенісистки був зроблений на замовлення — його прикрашали стрази і лелітки, а в руці він тримав синю ракетку. Наомі також розповіла, що її іграшку звуть Біллі Джин Кінг — вона назвала її на честь легендарної американської тенісистки.
Лабубу Наомі створений не оригінальним брендом, а маркою з Нью-Йорка A-Morir на 3D принтері, а стрази до нього приклеєні вручну. Вартість такої прикраси 20 754 гривні.
Нагадаємо, що Лабубу стали однією з найзатребуваніших іграшок 2025 року. Попри те, що вони з’явилися ще 2015 року завдяки художнику Касінгу Лунгу, популярність цієї пухнастої істоти з гострими зубами різко зросла після того, як у квітні 2024 року учасниця гурту Blackpink Ліса поділилася своїми фотографіями з Лабубу.