Кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

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Форум Pep Forum проводиться щорічно з метою інформування, натхнення та об'єднання людей, які можуть сприяти розширенню можливостей дітей та молоді для здорового та активного життя.

Протягом дня дослідники, особи, які ухвалюють рішення, та представники громадських організацій зустрілися, щоб обговорити, як перейти від знань до конкретних дій щодо покращення здоров'я дітей та молоді.

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Кронпринц Даніель та кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Цей форум був заснований спадковою принцесою 10 років тому і має на меті забезпечити всім дітям та молоді у Швеції можливість та бажання вести активний та здоровий спосіб життя.

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Сьогодні кронпринцеса зробила ставку у своєму образі на яскравий колірний акцент, розбавивши строгу темно-синю базу яскравим верхнім одягом. На ній було пальто бірюзово-блакитного відтінку з гладкої вовняної тканини з широкими лацканами, спущеною лінією плеча і поясом на талії. Під ним був монохромний базовий образ темно-синього кольору, що складається з лаконічного трикотажного джемпера з круглим вирізом та широких класичних штанів зі стрілками.

Кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Містка шкіряна сумка-тоут темно-синього відтінку, підібрана в тон штанному комплекту, чудово доповнювали образ Вікторії. Волосся вона зібрала у фірмовий гладкий низький пучок і одягла великі овальні сережки-підвіски з камінням.

Кронпринц Даніель та кронпринцеса Вікторія / © instagram.com/kungahuset

Раніше, нагадаємо, кронпринцеса Вікторія не змогла стримати сліз, стоячи на сцені під час публічного заходу, який відвідала як його покровителька.

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