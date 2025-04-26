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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Доповнила образ чокером: королева Матильда одягла перли та діаманти на похорон Папи Франциска

Королева Бельгії Матильда разом із чоловіком королем Філіпом відвідала похорон Папи Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Матильда

Королева Матильда / © Associated Press

Понтифік очолював Римо-католицьку церкву протягом 12 років і помер у понеділок, 21 квітня, у віці 88 років.

Згідно з траурною традицією, королева одяглася у скромну чорну сукню. У її вбрання були довгі рукави, круглий виріз та пояс на талії. Сукня міді була ідеально скроєна, через що мала на фігурі Її Величності дуже красивий вигляд.

Королева Матильда і її чоловік король Філіп / © Associated Press

Королева Матильда і її чоловік король Філіп / © Associated Press

Образ королева доповнила капроновими колготками, а також туфлями-човниками. Її волосся прикрашала ніжна чорна мереживна мантілья, а шию розкішний широкий чокер з перлів і діамантів. У вухах вона носила діамантові сережки лаконічного дизайну. Згідно з негласним правилом, саме перли та діаманти — прикраси, які королівські пані обирають на траурні заходи.

Також зазначимо, що Королева Бельгії Матильда — одна із лише семи жінок у світі, яким дозволено на аудієнції у Папи Римського носити білий колір. Цим привілеєм вона неодноразово користувався, коли зустрічався з понтифіком.

Королева Матильда і король Філіп на аудієнції у Папи / © Associated Press

Королева Матильда і король Філіп на аудієнції у Папи / © Associated Press

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