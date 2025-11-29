Доповнила образ яскравим акцентом: герцогиня Софі з'явилася на кінних перегонах із чоловіком-принцом

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

60-річна Софі одягла довге пальто зеленого кольору, яке чудово підкреслювало талію, але також мало нотку жіночності — на комірі його прикрашав великий бант. Носила пальто Софі у поєднанні з коричневими чоботами та яскравими аксесуарами: бордовим клатчем і крислатим капелюхом, який прикрашала яскрава малинова смужка тканини. Яку сукню Софі одягла під пальто, невідомо, але, імовірно, це було теж щось яскравого кольору, щоб гарно поєднувалося з аксессуарами.

Софі, герцогиня Единбурзька, і принц Едвард, герцог Единбурзький / © Getty Images

Принц Едвард же одягнув для заходу смугастий костюм, який поєднувався за кольором із вбранням Софі, і доповнив його теж капелюхом.

Як і король Чарльз, принц Едвард полюбляє оригінальні краватки і на цей захід одягнув яскраву краватку з кіньми.

Краватка принца Едварда / © Getty Images