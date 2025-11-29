- Дата публікації
Доповнила образ яскравим акцентом: герцогиня Софі з'явилася на кінних перегонах із чоловіком-принцом
Софі, герцогиня Единбурзька та її чоловік принц Едвард відвідали кінні перегони Coral Gold Cup, які відбулися на іподромі в Англії. Пара одяглася тепло, але стильно і, звісно ж, не забули про капелюхи.
60-річна Софі одягла довге пальто зеленого кольору, яке чудово підкреслювало талію, але також мало нотку жіночності — на комірі його прикрашав великий бант. Носила пальто Софі у поєднанні з коричневими чоботами та яскравими аксесуарами: бордовим клатчем і крислатим капелюхом, який прикрашала яскрава малинова смужка тканини. Яку сукню Софі одягла під пальто, невідомо, але, імовірно, це було теж щось яскравого кольору, щоб гарно поєднувалося з аксессуарами.
Принц Едвард же одягнув для заходу смугастий костюм, який поєднувався за кольором із вбранням Софі, і доповнив його теж капелюхом.
Як і король Чарльз, принц Едвард полюбляє оригінальні краватки і на цей захід одягнув яскраву краватку з кіньми.