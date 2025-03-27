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Доповнила образ перлами: королева Камілла відвідала прийом для представників ЗМІ
26 березня король Чарльз та королева Камілла влаштували спеціальний прийом у Букінгемському палаці для широкого кола медіаорганізацій з усієї Великої Британії.
Король і королева вітали в стінах палацу 400 гостей з різних новинних організацій Великої Британії, щоб продемонструвати свою підтримку місцевій журналістиці. На прийомі також були присутні герцог та герцогиня Глостерські.
Королева Камілла одягла того дня не свій улюблений королівський синій колір, а обрала несподіваний відтінок - бордовий. Її величність постала перед журналістами та редакторами у легкій коктейльній сукні з довгими рукавами.
Вбрання королева носила в поєднанні з розкішним багатоярусним кольє на шиї з перлів та дорогоцінним камінням, а також сережками з великим камінням у тон сукні.
А буквально днем раніше королева Камілла відвідала Музей Чарльза Діккенса. Візит Її Величності відбувся на честь 100-річчя відкриття музею для публіки 1925 року. Саме в цьому будинку мешкав видатний англійський письменник від 1837 до 1839 року.