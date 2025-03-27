Доповнила образ перлами: королева Камілла відвідала прийом для представників ЗМІ

Королева Камілла / © Getty Images

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Король і королева вітали в стінах палацу 400 гостей з різних новинних організацій Великої Британії, щоб продемонструвати свою підтримку місцевій журналістиці. На прийомі також були присутні герцог та герцогиня Глостерські.

Королева Камілла одягла того дня не свій улюблений королівський синій колір, а обрала несподіваний відтінок - бордовий. Її величність постала перед журналістами та редакторами у легкій коктейльній сукні з довгими рукавами.

Королева Камілла розмовляє з Крістін Готорн / © Getty Images

Вбрання королева носила в поєднанні з розкішним багатоярусним кольє на шиї з перлів та дорогоцінним камінням, а також сережками з великим камінням у тон сукні.

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Королева Камілла вітає Дон Елфорд / © Getty Images

А буквально днем раніше королева Камілла відвідала Музей Чарльза Діккенса. Візит Її Величності відбувся на честь 100-річчя відкриття музею для публіки 1925 року. Саме в цьому будинку мешкав видатний англійський письменник від 1837 до 1839 року.

Королева Камілла в музеї Чарльза Діккенса у Лондоні / © Associated Press