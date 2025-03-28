Доповнила образ шарфом від Giorgio Armani за майже 30 тисяч гривень: королева Матільда на зустрічі

Королева Матильда / © Getty Images

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Королева Бельгії Матильда відвідала Maison Auton’Home — громадський будинок, яким керує некомерційна організація Les Petits Riens in Forest.

Ця організація підтримує проєкти, спрямовані на допомогу молодим людям віком від 18 до 25 років у розробці життєвих планів. Її цільова група включає сиріт та молодих людей, які виросли у спеціальних установах або прийомних сім’ях. Maison Auton’Home, який отримує підтримку від Фонду допомоги королеви, надає житло п’ятьом молодим людям, які готуються до самостійного життя.

© Getty Images

На зустріч королева Матильда прийшла у синьому штанному костюмі, який поєднала з туфлями-човниками та яскравим шовковим шарфом від бренду Giorgio Armani. Такий аксесуар, як у королеви на шиї, коштує 670 євро, а це майже 30 тисяч гривень.

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Шарф від Giorgio Armani

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images