- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 166
- Час на прочитання
- 1 хв
Доповнила образ шарфом від Giorgio Armani за майже 30 тисяч гривень: королева Матільда на зустрічі
Її Величність з'явилася на діловій зустрічі.
Королева Бельгії Матильда відвідала Maison Auton’Home — громадський будинок, яким керує некомерційна організація Les Petits Riens in Forest.
Ця організація підтримує проєкти, спрямовані на допомогу молодим людям віком від 18 до 25 років у розробці життєвих планів. Її цільова група включає сиріт та молодих людей, які виросли у спеціальних установах або прийомних сім’ях. Maison Auton’Home, який отримує підтримку від Фонду допомоги королеви, надає житло п’ятьом молодим людям, які готуються до самостійного життя.
На зустріч королева Матильда прийшла у синьому штанному костюмі, який поєднала з туфлями-човниками та яскравим шовковим шарфом від бренду Giorgio Armani. Такий аксесуар, як у королеви на шиї, коштує 670 євро, а це майже 30 тисяч гривень.