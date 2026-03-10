Доповнила скромний лук яскравим акцентом: герцогиня Біргітта з’явилася на службі з членами королівської родини

Герцогиня Глостерська Біргітта та принц Річард, герцог Глостерський / © Getty Images

Герцогиня Глостерська Біргітта та її чоловік принц Річард, герцог Глостерський, відвідали службу у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Захід був організований на честь Дня Співдружності, що вшановується традиційно другого понеділка березня. Службу відвідали усі старші члени британської королівської родини.

Герцогиня Глостерська, як завжди, мала елегантний вигляд та привернула до себе увагу. Вона одягла синє довге пальто від Max Mara, яке доповнила черевиками із замші на невисоких підборах Eliot Zed, а у неї на шиї був яскравий червоний шарф від Hermes, який чудово гармоніював з капелюхом та червоною помадою на губах герцогині. У руках Біргітта несла невелику чорну сумку на короткій ручці від Weekend Max Mara.

Герцогиня Глостерська Біргітта і принц Річард, герцог Глостерський / © Getty Images

Принц Річард був одягнений у сірий класичний костюм і білу сорочку, розбавивши свій лук строкатою смугастою краваткою.

Нагадаємо, службу у Вестмінстерському абатстві також відвідали королева Камілла, принцеса Анна та принцеса Уельська Кетрін. Всі вони обрали різні образи для свого виходу у світ.

Королева Камілла / © Getty Images