Дорогою до медичного центру: Кріссі Тейген блиснула вагітним животом

В об'єктиви папараці потрапила Кріссі Тейген, яка нещодавно у трусах від Gucci оголосила про свою чергову вагітність. Ексмодель йшла за руку зі своїм чоловіком Джоном Леджендом до медичного центру у Лос-Анджелесі, мабуть, на плановий огляд до лікаря.

Кріссі була одягнена у білу футболку і чорні вкорочені лосини, які підкреслили її вже достатньо великий вагітний живіт. Зверху вона накинула світлу смугасту сорочку.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Повсякденний лук Тейген доповнила чорними ляпанцями і крокодилячою сумкою темного відтінку хакі.

Волосся вона зібрала у хвіст і одягла великі сонцезахисні окуляри.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Джон був одягнений у біле поло, чорні штани і білі кеди.

Подружжя мало щасливий вигляд, адже зовсім скоро у них народиться їхня третя дитина.

Нагадаємо, нещодавно Кріссі з родиною сходила до кінотеатру.

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