Дорогу молодим: короля Чарльза III закликають відмовитися від трону після зречення королеви Данії

Короля Чарльза закликали піти з посади монарха і дозволити принцу Вільяму взяти кермо влади в свої руки на тлі заяви про зречення королеви Данії Маргрете II, що шокувала підданних.

Коментатори обговорюють майбутнє Чарльза на троні через 18 місяців після початку ролі, до якої він готувався все своє життя.

Це сталося після того, як королева Данії Маргрете II заявила в новорічній промові про те, що передає престол своєму старшому синові кронпринцу Фредеріку.

Стівен Паунд, колишній член парламенту від Лейбористської партії, сказав, що якщо король Чарльз піде у відставку, це врятує монархію, пише express.

Король Чарльз III та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

"Наразі монархія перебуває в стані кризи. У нас, можливо, були гірші кілька років відтоді, як Її покійна Величність королева Єлизавета II померла. Хіба не було б чудово, якби король Чарльз сказав, що настав час для перезавантаження?" ", — заявив він у коментарі для GB News".

Однак інші коментатори вважають, що принцу Вільяму та принцесі Кейт доведеться дочекатися своєї черги, перш ніж принц Уельський зможе зійти на трон.

"У нас завжди були люди, які хотіли, щоб Вільям і Кейт зайняли владу, бо вони молоді і круті. Але їм доведеться дочекатися своєї черги. Це займе якийсь час. Чарльз має ще як мінімум 20 років. Я не бачу причин, через які він повинен зректися престолу і сидіти вдома зі своєю трубкою і капцями", - каже королівський коментатор Чарльз Рей.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

2023 року Букінгемський палац був приголомшений безліччю звинувачень, опублікованих у мемуарах принца Гаррі та в книжці Оміда Скобі. Однак, промова короля стала програмою, яку дивилися найбільше на Різдво, що говорить про те, що монархія зовсім не в кризі.

Читайте також: