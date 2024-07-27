Дощ не завада: князя Альбера II і княгиню Шарлін сфотографували в дощовиках на трибунах

Подружжя продовжувало дивитися шоу, погоду погоду, що зіпсувалася.
Цього року літні Олімпійські ігри відбуваються у Франції і влада країни вклала у підготовку міста та проведення урочистого відкриття дуже багато грошей, та попри всі старання, трохи зіпсувати свято гостям вирішив дощ.
Погода зіпсувалася в найневідповідніший момент і високопоставленим гостям, серед яких були королівські особи та політики, видали дощовики.
Побачити монарха в такому одязі можна не часто, тому фотографи, які документували подію, зробили дуже багато кумедних та милих фотографій князя Альбера II і княгині Шарлін, які намагалися сховатися від дощу та веселились із цього приводу.
Княгиня також намагалася закрити від крапель своїх дітей — близнят принцесу Габріеллу та принца Жака, яких пара взяла із собою.
А ще кількома годинами рініше подружжя за повного параду відвідало Єлисейський палац, де їх вітали Еммануель і Бріжит Макрон — президент і перша леді Франції.
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