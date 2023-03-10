Дотримався слова, яке дав батькові: король Чарльз III вручив новий титул молодшому братові принцу Едварду

Король Чарльз III таки дотримався слова, яке дав своєму батькові принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому за місяць до його смерті.

Сьогодні у молодшого брата короля Чарльза – принца Едварда, день народження, йому виповнюється 59 років. І саме цього дня монарх вітаючи брата в публічному посту в соцмережах, повідомив, що Едвард отримав титул герцога Единбурзького, як того і хотів їхній батько Філіп.

Король Чарльз III, королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

"Сьогодні вітаємо нового герцога Единбурзького з днем народження!" — написано в посту короля.

Wishing новий Duke Edinburgh дуже Happy Birthday today!



Королем виповнилася дудок Единбурґа біля свого братика, Prince Edward, на його 59th birthday.



https://t.co/Yxe8lDc3pe pic.twitter.com/EGQcqrTcKx — The Royal Family (@RoyalFamily) March 10, 2023

На королівському сайті опублікували стейтмент:

"Його Величність Король був радий дарувати герцогство Единбурзькому принцу Едварду, графу Вессекському та Форфару, з нагоди 59-річчя Його Королівської Високості.

Титул належатиме принцу Едвардові протягом усього життя Його Королівської Високості.

Востаннє герцогство було створено для принца Філіпа 1947 року після його одруження з принцесою Єлизаветою, яка носила титул герцогині Единбурзької до сходження на престол 1952 року.

Нові герцог і герцогиня Единбурзькі пишаються тим, що продовжують справу принца Філіпа щодо розширення можливостей для молодих людей будь-якого походження, щоб вони могли повністю розкрити свій потенціал".

Принц Едвард із сином Джеймсом / Фото: Getty Images

На королівському сайті також нагадується, що герцогство Единбурзьке раніше створювалося чотири рази для членів королівської родини:

1726 — принц Фредерік, старший син короля Георга II.

1764 — принц Вільям, брат короля Георга III, як частина спільного титулу, герцог Глостерський та Единбурзький.

1866 — принц Альфред, другий син королеви Вікторії.

1947 — принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II.

Принцеса Єлизавета та принц Філіп на Мальті, 1949 рік / Фото: Getty Images

Зазначимо, ще 1999 року, коли принц Едвард одружився з Софі Ріс-Джонс, йому пообіцяли, що після того, як титул герцога Единбурзького повернеться до корони, його передадуть Едварду. Так і сталося. Хоча спекуляції на тему ходили різні, аж до того, що герцогство нібито могли дати принцесі Шарлотті Уельській – доньці принца Вільяма та принцеси Уельської Кетрін.

А днями, нагадаємо, стало відомо, що король Чарльз III дав титули принца та принцеси дітям Меган Маркл та принца Гаррі.

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