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Дотримується жалоби: королева Летиція в чорній сукні відвідала з чоловіком-королем церемонію
Королева Летиція дотримується жалоби після смерті Папи Римського Франциска.
Летиція разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI була присутня на врученні літературної премії «Мігель де Сервантес» 2023 Альваро Помбо в Університеті Алькала-де-Енарес. Дружина короля дотримується офіційної жалоби і приїхала в чорному аутфіті.
Триденна жалоба, оголошена у зв’язку зі смертю Папи Франциска, спонукала королеву Летицію обрати строге класичне вбрання для свого виходу у світ.
Королева одягла чорну сукню довжини міді з поясом-шнурком на талії і поєднала вбрання з туфлями- слінгбеками Massimo Dutti на невисоких підборах. У руках Летиція несла улюблену сумку від Carolina Herrera також чорного кольору.
Свій образ королева доповнила сережками-підвісками з перлів і своєю улюбленою каблучкою Coreterno.
Король Філіп VI одягнув чорний фрак, сірі смугасті штани, білу сорочку, краватку та чорний жилет. У руках монарха була тростина.
Нагадаємо, вчора король і королева відвідали Апостольську нунціатуру в Мадриді, щоб вшанувати пам’ять Папи Франциска.