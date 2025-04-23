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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Дотримується жалоби: королева Летиція в чорній сукні відвідала з чоловіком-королем церемонію

Королева Летиція дотримується жалоби після смерті Папи Римського Франциска.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Філіп VI та королева Летиція

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Летиція разом зі своїм чоловіком королем Філіпом VI була присутня на врученні літературної премії «Мігель де Сервантес» 2023 Альваро Помбо в Університеті Алькала-де-Енарес. Дружина короля дотримується офіційної жалоби і приїхала в чорному аутфіті.

Триденна жалоба, оголошена у зв’язку зі смертю Папи Франциска, спонукала королеву Летицію обрати строге класичне вбрання для свого виходу у світ.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Королева одягла чорну сукню довжини міді з поясом-шнурком на талії і поєднала вбрання з туфлями- слінгбеками Massimo Dutti на невисоких підборах. У руках Летиція несла улюблену сумку від Carolina Herrera також чорного кольору.

Свій образ королева доповнила сережками-підвісками з перлів і своєю улюбленою каблучкою Coreterno.

Король Філіп VI одягнув чорний фрак, сірі смугасті штани, білу сорочку, краватку та чорний жилет. У руках монарха була тростина.

Нагадаємо, вчора король і королева відвідали Апостольську нунціатуру в Мадриді, щоб вшанувати пам’ять Папи Франциска.

Король Філіп VI, королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція і королева Софія / © Getty Images

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