Довів коханку до сліз: чому посварилися Путін та Кабаєва

У Путіна та Кабаєвої з'явився новий привід для сварки. Про що стало публічно відомо.

Після того, як опозиційне видання "Проєкт" випустило цілий цикл програм про життя "фюрера" та його коханки, Путін, як із "ланцюга зірвався". Телеграм-канал Generall SVR повідомив, що днями президент голосно посварився з ексгімнасткою, звинувативши її в тому, що вона має занадто багато подруг, які не вміють тримати язика за зубами.

"Цього разу приводом для сімейних баталій стало розслідування видання "Проєкт" про зв'язок та спільно нажите "непосильною працею" майно Путіна та Кабаєвої. Президент розлютився на громадянську дружину через те, що, на його думку, таке розслідування стало можливим через непомірну" балакучість подруг Аліни, які, за словами президента "п...здять на кожному розі про все, що знають і не знають". Путін заявив, що у нього є стовідсоткова інформація про те, що витік йшов саме з кола спілкування Кабаєвої".

Кажуть, президент особливо не вибирав слів щодо Аліни, а вона відповіла взаємними претензіями, мовляв, почувається "дружиною без чоловіка", весь час знаходиться сама і додавши наприкінці "краще б за своїми друзями стежив".

Аліна Кабаєва / Фото: Associated Press

Закінчилась така суперечка взаємними докорами та сльозами Кабаєвої. А от у президента, кажуть, настрій навіть покращився, "мабуть, йому принесла задоволення "перемога" у словесній дуелі з громадянською дружиною".

Про ту саму резиденцію на Валдаї ми розповідали раніше. На фотографіях видно, який палац, усипаний золотом, збудував Путін для себе, а поруч збудував такий самий для олімпійської чемпіонки.

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