Довів колишню дружину до стресу: експринц Ендрю висунув Сарі Фергюсон вимогу, яка шокувала її

Ендрю та Сара / © Associated Press

Повідомляється, що Ендрю Маунтбеттен-Віндзор висунув своїй колишній дружині Сарі Фергюсон несподівану вимогу, поки вони проводять дні, що залишилися, в їхньому маєтку у Віндзорі.

Колишній герцог Йоркський погодився залишити свій будинок у Віндзорі, де він прожив понад 20 років, після того як король Чарльз офіційно позбавив його титулу принца через зв’язки, що тривали, з засудженим педофілом Джеффрі Епштейном.

Ендрю та Сара в молодості / © Associated Press

Передбачається, що переїзд Ендрю відбудеться десь у новому році, і тепер, за словами джерел, він ясно дав зрозуміти своїй колишній дружині, з якою досі мешкає під одним дахом, одну річ. Джерело повідомило журналу Woman’s Day, що Фергі «так зла на Ендрю, що він зажадав, щоб її тримали подалі від нього, що засмучує її ще більше». Колишня герцогиня почувається дуже самотньою у Віндзорі.

Раніше в інших повідомленнях стверджувалося, що Ендрю та його колишня дружина майже нічого не роблять разом у своєму будинку, проводячи час нарізно та зустрічаючись лише за їжею. «Ендрю і Сара живуть різними життями — на різних кінцях і на різних крилах, — повідомляло джерело The Sun.

Колишній принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Associated Press

Тепер після виселення вони ще й житимуть у різних будинках. Передбачається, що колишній принц переїде до Сандрінгема, а його ексдружина до Португалії. У короля Чарльза також постало питання, з ким залишити коргі покійної королеви Єлизавети II, які жили з Сарою та Ендрю.