"Доводилося доїдати те, що було на тарілці": герцогиня Камілла дала велике інтерв'ю синові

Старший син герцогині Камілли Том Паркер-Боулз – ресторанний критик. Нещодавно він узяв у своєї матері інтерв'ю, в якому розпитав її про улюблену їжу, рецепти, ресторани та приготування їжі.

В інтерв'ю, опублікованому в журналі You герцогиня Корнуольська розповіла про свої улюблені страви, улюблені ресторани, досвід у галузі кулінарії та успіхи в садівництві.

Улюблена їжа дитинства: чизкейк, картопля та морозиво із чорного хліба

Герцогиня Корнуольська Каміла / Associated Press

Камілла каже, що навчилася готувати, спостерігаючи за своєю матір'ю, Розалінд Шанд, яка зробила їжу «серцем» сімейного життя.

Камілла зізнається, що виросла в дуже щасливій сім'ї, в якій також захоплювалися городництвом: "Вирощували все, від помідорів та динь до гороху, бобів, моркви та молодої картоплі."

"Один із моїх ранніх спогадів — це приготування гороху і квасолі разом з моєю матір'ю, майстерним кухарем, — каже вона, — я навчилася у своєї матері. Я ніколи в житті не дотримувалася рецепту".

Сім'я Шанд проводила літо на острові Іск'я, неподалік Неаполя, що, за словами герцогині, «прищепило їй пристрасть до італійської кухні на все життя». З італійських страв, любов до яких Камілла пронесла через все життя, вона особливо виділяє ескалоп із телятини з лимоном, смажені цукіні та пасту.

Герцогиня Кетрін, герцогиня Камілла та королева Єлизавета II / Associated Press

Виховання в сім'ї Шанд було досить суворим, герцогиня згадує, що їй не дозволяли переходити до десерту, якщо вона не доїдала основну страву: "Нам завжди доводилося доїдати те, що було на тарілці, перш ніж ми їли пудинг. Це не було проблемою, коли цей пудинг був рисовий, оскільки я його ненавиділа." У п'ятницю ввечері дітям дозволяли обирати вечерю. Камілла завжди вибирала пиріг із куркою. Їжа в будинку бабусі майбутньої герцогині була формально французькою, що тими днями було дуже модним. Найбільше Каміллі запам'яталося морозиво із чорного хліба, яке подавали там.

Камілла згадує, що в її першій школі, Дамбреллс в Дітчлінгу, Східний Сассекс, їжа була напрочуд чудовою. Там подавали багато приготовлених на пару пудингів, і раз на тиждень дозволяли допомагати кухареві готувати обід. Герцогиня досі згадує картоплю та чизкейк, який готували там.

Улюблені та неулюблені страви

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Getty Images

У 60-ті роки в одному з модних ресторанів Камілла вперше скуштувала креветки з авокадо. Поєднання здалося їй неймовірно екзотичним. Хоча до цього авокадо Каміллі зовсім не подобалися, зараз за її власним визнанням, вона їсть їх щодня.

"Одна з моїх улюблених страв — запечена квасоля на тості", — зізнається герцогиня. Також Камілла освідчується в любові до І свіжоприготовленої риби зі смаженою картоплею, загорнутою в папір, який на її думку нічого не може перевершити: "Цей запах!"

А ось перець — сирий або варений — герцогиня терпіти не може і уникає чилі та часнику. Також вона не поціновувач субпродуктів, окрім дуже гарної печінки.

Про власні кулінарні здібності та їжу, яку готувала для дітей

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Камілла дивується, як її син став ресторанним критиком, адже себе вона вважає «не найпідприємливішою з кухарок».

Герцогиня спеціалізувалася на простій здоровій їжі і ніколи не дотримувалася рецептів: "Багато курки з естрагоном, яєчня-бовтанка з беконом і курячою запіканкою. У неділю завжди була печеня. Діти їли багато сиру на тостах. У нас був город, так що ми їли сезоні продукти, коли це ще не стало модним."

Герцогиня зізнається, що досі іноді готує для себе, коли буває вдома та обожнює свій город:

"Я люблю город. Я дуже пишаюся своїми білими персиками. Мій чоловік — чудовий садівник, і ми досить конкурентоспроможні щодо наших фруктів та овочів".

Меню її останньої вечері

На запитання про те, що б герцогиня замовила на вечерю, якби знала, що це її остання вечеря, вона відповіла досить оригінально:

"Моя остання вечеря, ймовірно, включала б спаржу з мого городу з великою кількістю олії, ризото Анджели Гартнетт. Я люблю її приготування. Dover sole meunière з картоплею ratte, свіжою квасолею і горохом з саду, трохи гіркого шоколадного морозива, плюс полуниця і малина і багато збитих вершків. Разом із справді гарним келихом червоного кларету. А враховуючи, що це моя остання вечеря, напевно, двома келихами".

Герцогиня Корнуольська Каміла / Getty Images

Читайте також: