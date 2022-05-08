"Доводилося доїдати те, що було на тарілці": герцогиня Камілла дала велике інтерв'ю синові

Старший син герцогині Камілли Том Паркер-Боулз – ресторанний критик. Нещодавно він узяв у своєї матері інтерв'ю, в якому розпитав її про улюблену їжу, рецепти, ресторани та приготування їжі.
В інтерв'ю, опублікованому в журналі You герцогиня Корнуольська розповіла про свої улюблені страви, улюблені ресторани, досвід у галузі кулінарії та успіхи в садівництві.
Улюблена їжа дитинства: чизкейк, картопля та морозиво із чорного хліба
Камілла каже, що навчилася готувати, спостерігаючи за своєю матір'ю, Розалінд Шанд, яка зробила їжу «серцем» сімейного життя.
Камілла зізнається, що виросла в дуже щасливій сім'ї, в якій також захоплювалися городництвом: "Вирощували все, від помідорів та динь до гороху, бобів, моркви та молодої картоплі."
"Один із моїх ранніх спогадів — це приготування гороху і квасолі разом з моєю матір'ю, майстерним кухарем, — каже вона, — я навчилася у своєї матері. Я ніколи в житті не дотримувалася рецепту".
Сім'я Шанд проводила літо на острові Іск'я, неподалік Неаполя, що, за словами герцогині, «прищепило їй пристрасть до італійської кухні на все життя». З італійських страв, любов до яких Камілла пронесла через все життя, вона особливо виділяє ескалоп із телятини з лимоном, смажені цукіні та пасту.
Виховання в сім'ї Шанд було досить суворим, герцогиня згадує, що їй не дозволяли переходити до десерту, якщо вона не доїдала основну страву: "Нам завжди доводилося доїдати те, що було на тарілці, перш ніж ми їли пудинг. Це не було проблемою, коли цей пудинг був рисовий, оскільки я його ненавиділа." У п'ятницю ввечері дітям дозволяли обирати вечерю. Камілла завжди вибирала пиріг із куркою. Їжа в будинку бабусі майбутньої герцогині була формально французькою, що тими днями було дуже модним. Найбільше Каміллі запам'яталося морозиво із чорного хліба, яке подавали там.
Камілла згадує, що в її першій школі, Дамбреллс в Дітчлінгу, Східний Сассекс, їжа була напрочуд чудовою. Там подавали багато приготовлених на пару пудингів, і раз на тиждень дозволяли допомагати кухареві готувати обід. Герцогиня досі згадує картоплю та чизкейк, який готували там.
Улюблені та неулюблені страви
У 60-ті роки в одному з модних ресторанів Камілла вперше скуштувала креветки з авокадо. Поєднання здалося їй неймовірно екзотичним. Хоча до цього авокадо Каміллі зовсім не подобалися, зараз за її власним визнанням, вона їсть їх щодня.
"Одна з моїх улюблених страв — запечена квасоля на тості", — зізнається герцогиня. Також Камілла освідчується в любові до І свіжоприготовленої риби зі смаженою картоплею, загорнутою в папір, який на її думку нічого не може перевершити: "Цей запах!"
А ось перець — сирий або варений — герцогиня терпіти не може і уникає чилі та часнику. Також вона не поціновувач субпродуктів, окрім дуже гарної печінки.
Про власні кулінарні здібності та їжу, яку готувала для дітей
Камілла дивується, як її син став ресторанним критиком, адже себе вона вважає «не найпідприємливішою з кухарок».
Герцогиня спеціалізувалася на простій здоровій їжі і ніколи не дотримувалася рецептів: "Багато курки з естрагоном, яєчня-бовтанка з беконом і курячою запіканкою. У неділю завжди була печеня. Діти їли багато сиру на тостах. У нас був город, так що ми їли сезоні продукти, коли це ще не стало модним."
Герцогиня зізнається, що досі іноді готує для себе, коли буває вдома та обожнює свій город:
"Я люблю город. Я дуже пишаюся своїми білими персиками. Мій чоловік — чудовий садівник, і ми досить конкурентоспроможні щодо наших фруктів та овочів".
Меню її останньої вечері
На запитання про те, що б герцогиня замовила на вечерю, якби знала, що це її остання вечеря, вона відповіла досить оригінально:
"Моя остання вечеря, ймовірно, включала б спаржу з мого городу з великою кількістю олії, ризото Анджели Гартнетт. Я люблю її приготування. Dover sole meunière з картоплею ratte, свіжою квасолею і горохом з саду, трохи гіркого шоколадного морозива, плюс полуниця і малина і багато збитих вершків. Разом із справді гарним келихом червоного кларету. А враховуючи, що це моя остання вечеря, напевно, двома келихами".
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