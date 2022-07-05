Дратівливість та гнів, як з ними впоратися: поради психологині

Дратівливість та гнів, як з ними впоратися: поради психологині

Дратівливість — це той стан, який знайомий кожному без винятку. Дане поняття тлумачать як нервову збудливість, схильність до негативу і неадекватної реакції навіть на ситуації, які можна було б опустити. Загалом дратівливість залежить від нашої нервової системи.

Як вона відбувається, розповідає телеграм-канал "Психологічна підтримка" та психологиня Галина Волошина.

Дратівливість може бути внаслідок втоми або ж реакцією на стресові події, а також не слід опускати фізичні фактори: хвороби, "пустощі" гормонів (особливо це знайомо жінкам за кілька днів до менструацій) і т. д.

Як можемо простежити, дратівливість пов’язана із проявами гніву та є частим симптомом підвищеної збудливості.

Впоратися з цим станом допоможуть:

розслаблення;

фізичні вправи;

усвідомленість.

Пропоную вправу до нашого першого пункту - "Тимчасове місце для релаксації".

Іноді корисно зробити вправу на релаксацію до того, як вас охопить гнів.

Намагайтеся знайти спокійне місце. Тепер зосередьтеся на своєму диханні: повільно вдихніть через ніс, затримайте дихання на п’ять секунд, а потім дуже повільно видихніть через рот. Повторіть так мінімум 5 разів. Наступний текст необхідно читати повільно та надавати відповідь на кожне запитання.

Лайфхак: для зручності можете записати цей текст на диктофон і потім, заплющивши очі, все це уявляти (свого роду медитація).

Тепер уявіть своє тимчасове місце для релаксації, яке воно?

Що ви там бачите? Що чуєте?

Зосередьтеся на відчуттях.

Що відчуваєте на своїй шкірі або що можете відчути? Які запахи та смаки відчуваєте?

Зосередьтеся на своїх почуттях на даний момент.

Які почуття відчуваєте (радість, спокій і т. д.)? Що б ви ще хотіли додати до свого місця для релаксації?

Нарешті, придумайте слово або фразу, яку могли б використовувати, щоб при необхідності перенестись у це місце.

Усвідомлення своїх емоцій може допомогти зменшити їхню силу впливу, тому що ви не засуджуєте емоції або свою поведінку, замість цього просто спостерігаєте.

Регулярні вправи на релаксацію та усвідомленість допоможуть вам заспокоювати своє тіло, коли воно реагує на легкі ознаки дратівливості або гніву.

Адже, якщо тіло розслаблене, дратівливість та гнів слабші, а отже їх легше контролювати.

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