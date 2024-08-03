Друг Гаррі та Меган розповів, чому пара не показує своїх дітей

Принц Гаррі та його дружина Меган виховують двох дітей – 5-річного сина Арчі та 3-річну дочку Лілібет. Але публіка бачила дітей пари лише кілька разів і то миттю.
Один із близьких до пари друзів розповів журналістам, що в основі їхнього рішення захистити своїх дітей від громадськості насправді лежать міркування безпеки цих дітей.
"Гаррі не хотів показувати своїх дітей публіці, не з бажання сховати їх, а щоб захистити їхнє особисте життя та безпеку від потенційних загроз", — розповів його друг виданню People. "Як батько і чоловік, Гаррі сповнений рішучості зробити так, щоб історія не повторилася".
Мається на увазі, що принц Гаррі не хоче, щоб з його дітьми повторилася та сама історія, яку свого часу проживав він. У своїй книжці "Запасний" принц описав своє дитинство та юність, то як його переслідували постійно папараці, як не давали йому ступити і кроку, і як він був змушений іноді виїжджати зі свого будинку в багажнику, щоб залишитись непоміченим.
Гаррі не хоче, щоб папараці вели таке ж полювання за його дітьми. І це головна причина, з якої вони з Меган їх не показують публіці.
До того ж, очевидно, що більша частина страхів Гаррі пов'язана зі смертю його покійної матері принцеси Діани, яка трагічно загинула 1997 року після того, як у Парижі вона спробувала втекти від представників преси під час погоні на великій швидкості та її автомобіль потрапив в аварію, внаслідок якої вона загинула.
Читайте також:
- Котедж Фрогмор: принц Гаррі та Меган Маркл були в захваті від пропозиції королеви Єлизавети II жити там
- У жилеті та дуже довгих штанях: стильна Меган Маркл відвідала бізнес-саміт
- Invictus Games принца Гаррі повертаються до Британії: чи поїде з ним його дружина Меган Маркл та діти