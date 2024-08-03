Друг Гаррі та Меган розповів, чому пара не показує своїх дітей

Принц Гаррі та його дружина Меган виховують двох дітей – 5-річного сина Арчі та 3-річну дочку Лілібет. Але публіка бачила дітей пари лише кілька разів і то миттю.

Один із близьких до пари друзів розповів журналістам, що в основі їхнього рішення захистити своїх дітей від громадськості насправді лежать міркування безпеки цих дітей.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"Гаррі не хотів показувати своїх дітей публіці, не з бажання сховати їх, а щоб захистити їхнє особисте життя та безпеку від потенційних загроз", — розповів його друг виданню People. "Як батько і чоловік, Гаррі сповнений рішучості зробити так, щоб історія не повторилася".

Мається на увазі, що принц Гаррі не хоче, щоб з його дітьми повторилася та сама історія, яку свого часу проживав він. У своїй книжці "Запасний" принц описав своє дитинство та юність, то як його переслідували постійно папараці, як не давали йому ступити і кроку, і як він був змушений іноді виїжджати зі свого будинку в багажнику, щоб залишитись непоміченим.

Гаррі не хоче, щоб папараці вели таке ж полювання за його дітьми. І це головна причина, з якої вони з Меган їх не показують публіці.

Меган і Гаррі з дочкою Лілібет, фото з документального серіалу "Гаррі та Меган" на Netflix

До того ж, очевидно, що більша частина страхів Гаррі пов'язана зі смертю його покійної матері принцеси Діани, яка трагічно загинула 1997 року після того, як у Парижі вона спробувала втекти від представників преси під час погоні на великій швидкості та її автомобіль потрапив в аварію, внаслідок якої вона загинула.

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